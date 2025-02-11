Семак объяснил, почему Соболев не вошел в состав «Зенита» на матч против «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил решение заявить нападающего Александра Соболева на товарищеский матч против «Пюника», а не на финал Winline Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком» (3:0).

— Почему решили использовать Соболева утром, а не против «Спартака»?

— Не только Соболев, тот же Мостовой, Ахметов, Горшков сыграли утром. Все получили равномерную нагрузку. Постарались чтобы все сыграли как можно больше. Алипу пришлось, скажем так, участвовать и в первом, и во втором матче. К сожалению, количество игроков не позволяет больше ротировать состав. Получилось как получилось. Думали, что на этом этапе у нас в распоряжении будет больше игроков.

— Обсуждали ли со Станковичем Илича?

— Его не успели затронуть (смеется).

— Как опишете прогресс Соболева?

— Смотрится хорошо, прибавляет. В прошлой части чемпионата, как мы и говорили, он не прошел полноценную подготовку. Пришлось набирать по ходу. Это не всегда просто, в том числе эмоционально. Сейчас он спокойно работает. Делает то, что нужно. Забивает — это придает нападающему уверенности. Играет лучше, что тоже имеет большое значение. Все работают, трудятся. К возобновлению чемпионата решим, кто будет основным. Думаю, все игроки будут готовы внести свою лепту на благо команды.

Во вторник, 11 февраля, «Зенит» обыграл «Пюник» (2:0) на тренировочном сборе в ОАЭ. Соболев отметился голом в этой встрече.