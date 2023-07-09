Нападающие «Фенербахче» Джеко и Батшуайи не стали общаться с журналистами после матча с «Зенитом»

Нападающие «Фенербахче» Эдин Джеко и Миши Батшуайи не стали общаться с журналистами после поражения от «Зенита» (0:0, 3:4 — пенальти) на Кубке PARI Премьер.

Оба форварда не прошли через микст-зону после игры.

Джеко был в заявке на игру, но так и не появился на поле. Батшуайи не попал в заявку «Фенербахче».

Турецкой команде предстоит провести еще два матча на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге — против «Црвены Звезды» (12 июля) и «Нефтчи» (15 июля).