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9 июля, 23:10

Нападающие «Фенербахче» Джеко и Батшуайи не стали общаться с журналистами после матча с «Зенитом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Эдин Джеко.
Фото Reuters

Нападающие «Фенербахче» Эдин Джеко и Миши Батшуайи не стали общаться с журналистами после поражения от «Зенита» (0:0, 3:4 — пенальти) на Кубке PARI Премьер.

Оба форварда не прошли через микст-зону после игры.

Джеко был в заявке на игру, но так и не появился на поле. Батшуайи не попал в заявку «Фенербахче».

Турецкой команде предстоит провести еще два матча на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге — против «Црвены Звезды» (12 июля) и «Нефтчи» (15 июля).

Миши Батшуайи
Эдин Джеко
Футбол
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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