Семак высказался о будущем Вендела
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем полузащитника сине-бело-голубых Вендела.
«Останется ли в «Зените» Вендел? Посмотрим. На сегодняшний день Вендел в «Зените», у него контракт с клубом. Посмотрим. Пока трансферное окно не закрылось, все может быть», — цитирует Семака ТАСС.
Ранее 25-летний бразилец, пропустивший начало сезона, вернулся в расположение клуба. Агент игрока продолжает заниматься поиском для него нового клуба.
Источник: https://tass.ru/sport/18406051
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