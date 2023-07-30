Семак высказался о будущем Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

«Останется ли в «Зените» Вендел? Посмотрим. На сегодняшний день Вендел в «Зените», у него контракт с клубом. Посмотрим. Пока трансферное окно не закрылось, все может быть», — цитирует Семака ТАСС.

Ранее 25-летний бразилец, пропустивший начало сезона, вернулся в расположение клуба. Агент игрока продолжает заниматься поиском для него нового клуба.