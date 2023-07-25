Пропустивший начало сезона Вендел приехал на матч «Зенита» в Кубке

Полузащитник «Зенита» Вендел, который пропустил начало сезона-2023/24, посетил матч своей команды с «Ахматом» в первом туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ранее стало известно, что футболист скоро приедет на базу «Зенита».

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года.

В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.