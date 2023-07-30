В «Оренбурге» рассказали о процессе получения российского гражданства Веры и Мансильи

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев для «СЭ» рассказал о процессе получения российского гражданства полузащитником Лукасом Веры и нападающего Брайна Мансильи.

«На данный момент клуб не занимался вопросом о получении российского гражданства Веры и Мансильи. Если игроки обратятся к нам, то мы обязательно поможем им», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Андреев сообщил о намерении аргентинских игроков получить российского гражданство.