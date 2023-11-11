Семак согласился с Ивичем, что «Краснодар» играл лучше до гола Сперцяна

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью в матче с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

— В первом тайме, думаю, тяжелая позиционная была игра с минимумом моментов — наверное, по одному моменту было неплохих, — начал Семак. — Во втором тайме мы играли острее. Старались. К сожалению, пропустили, сыграли неудачно в моменте с пропущенным мячом и в дальнейшем постарались забить. Забили, и в концовке были неплохие моменты. Второй тайм был лучше с нашей стороны, он был острее. Может быть, мы немного прибавили, может, соперник немного подустал. В целом, тяжелая игра против очень организованной команды, в которой, к сожалению, не смогли выиграть. Хотели, но не получилось.

— Владимир Ивич перед вами сказал, что до гола Сперцяна «Краснодар» играл лучше на его взгляд. Согласны ли вы с этим?

— Да, до гола играли надежно абсолютно. Такая была игра без моментов, скажем так. После гола мы смотрелись острее, моменты были, но после гола Сперцяна у нас было преимущество. Мне кажется, мы играли лучше, — сказал Семак.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».