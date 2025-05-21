Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Семак: «Мы сделали шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил уровень команды с уровнем прошлого года.

«Что поменялось по сравнению с прошлым сезоном? Ничего. Я думаю, что в этом сезоне чуть-чуть сделали шаг вперед, очков набираем больше, но и «Краснодар» не меньше. Поэтому вся борьба впереди. Это интересно. Посмотрите статистику, это первый сезон, где мы одержали 30 побед, впервые за семь лет, которые я работаю в «Зените». Как можно говорить, что мы играем хуже? Конечно, Клаудиньо не смогли заменить, Вендел не всегда появляется. Есть у нас определенные вопросы касаемо того, кто будет играть в центральной зоне. Результаты остаются на обычном уровне. Мы почти каждый год, за исключением прошлого, когда набрали меньше, набираем примерно одинаковое количество очков», — цитирует Семака «РБ Спорт».

После 29 туров «Зенит» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата является «Краснодар», на счету которого 64 балла.

В последнем туре сезона сине-бело-голубые сыграют дома с «Ахматом», а «быки» примут на своем поле московское «Динамо».

Источник: РБ Спорт
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Читайте также
Bloomberg узнало о решении Saudi Aramco не поставлять нефть в Европу в октрябре
Начавшая расследование о поле Брижит Макрон журналистка Наташа Рей скончалась
«Вся Россия этого ждет». Капризов: новый контракт с «Миннесотой», лето в деревне, возвращение сборной в хоккее
«Спартак» точь-в-точь повторяет чемпионский сезон Карреры. Что пока мешает красно-белым взять титул
Боня обжаловала отказ в иске к экс-невесте Лепса
«Не погружен в политику». Овечкин ответил на вопросы о предвыборном ролике. Но критика на Западе не утихает
Популярное видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» Мх: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» Мх: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Родина»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Родина»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — чемпион, «Зенит» — второй и все матчи
ЭСК рассмотрит удаление полузащитника махачкалинского «Динамо» Касинтуры
Представитель Дзюбы опроверг информацию о конфликте из-за замены в матче с «Локомотивом»
Гафин — о словах Медведева перед последним туром: «Воспринял тоже по-пацански. «Динамо» вышло играть в футбол»
«Динамо» Махачкала обратилось в КДК для отмены красной карточки Касинтуры
Руководители и футболисты поверили в Станковича. Почему «Спартак» досрочно продлил контракт с сербом
День Галицкого. Рабинер — о первом чемпионстве «Краснодара»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Защитника «Зенита» Дркушича вызвали в сборную Словении

Тикнизян принял участие в тренировке «Локомотива» перед матчем с «Акроном»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости