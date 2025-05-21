Семак: «Мы сделали шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил уровень команды с уровнем прошлого года.

«Что поменялось по сравнению с прошлым сезоном? Ничего. Я думаю, что в этом сезоне чуть-чуть сделали шаг вперед, очков набираем больше, но и «Краснодар» не меньше. Поэтому вся борьба впереди. Это интересно. Посмотрите статистику, это первый сезон, где мы одержали 30 побед, впервые за семь лет, которые я работаю в «Зените». Как можно говорить, что мы играем хуже? Конечно, Клаудиньо не смогли заменить, Вендел не всегда появляется. Есть у нас определенные вопросы касаемо того, кто будет играть в центральной зоне. Результаты остаются на обычном уровне. Мы почти каждый год, за исключением прошлого, когда набрали меньше, набираем примерно одинаковое количество очков», — цитирует Семака «РБ Спорт».

После 29 туров «Зенит» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата является «Краснодар», на счету которого 64 балла.

В последнем туре сезона сине-бело-голубые сыграют дома с «Ахматом», а «быки» примут на своем поле московское «Динамо».