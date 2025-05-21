Тикнизян принял участие в тренировке «Локомотива» перед матчем с «Акроном»

«Локомотив» опубликовал в своем Telegram-канале фото с тренировки команды в преддверии заключительного матча сезона в РПЛ против «Акрона».

Полузащитник железнодорожников Наир Тикнизян присутствует на занятии.

Ранее Telegram-канал «Нежурналист Иванов» сообщил об отстранении Тикнизяна от тренировок с основой, однако главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов опроверг эту информацию.

После матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) Тикнизян дал комментарий журналистам в микст-зоне, где сообщил, что недоволен своим положением в команде.

«Локомотив» сыграет на выезде против «Акрона» в 30-м туре чемпионата России в субботу, 24 мая.