Защитника «Зенита» Дркушича вызвали в сборную Словении

«Зенит» объявил о вызове в сборную Словении защитника сине-бело-голубых Вани Дркушича.

Сборная Словении проведет два товарищеских матча: на выезде с Люксембургом (6 июня) и дома с Боснией и Герцеговиной (10 июня).

25-летний центральный защитник в сезоне-2024/25 провел за «Зенит» 9 матчей. За национальную сборную футболист сыграл в 19 встречах.