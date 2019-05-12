Семак рассказал о задаче "Зенита" попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после домашнего матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1) назвал потрясающими эмоции от выполненной работы. После игры сине-бело-голубым вручили кубок и золотые медали за победу в чемпионате России-2018/19.

– Чувствуете ли, что выросли как тренер за этот сезон?

– Ниже стал за год, я думаю. Есть же два варианта развития событий. Первый – когда приходит тренер и берет тех футболистов, которые ему нужны. Второй – когда приходит и делает команду из тех, кто есть, старается встроить их в игру команду. Первая задача, которая стояла, – попасть в Лигу чемпионов. Это турнир, в котором почетно и здорово играть, о котором мечтают футболисты и тренеры.

Конечно, сложно быть тренером, стресс мало с чем может сравниться. Но и эмоции от выполненной работы – потрясающие. Сезон – невероятно сложный, но тем почетнее и приятнее, когда можешь испытать всю гамму эмоций, пройдя через все трудности. (Официальный сайт "Зенита")

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр