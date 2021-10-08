Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» игру защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие в этом сезоне.

«Трансфер Кофрие в «Спартак» наделал много шума. Истерика фанатов красно-белых, что это плохой игрок, притянута за уши. Сейчас он особо не портит игру, а порой даже и выручает. Такой костолом всегда нужен команде. За те деньги, которые заплачены за него, с изначально негативным восприятием, он играет хорошо. По крайней мере это лучше чем трансферы игроков за несколько миллионов, которые совершенно не играют. Например, Тиль или Крал за 12 миллионов, который даже на трешку не наиграл», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также российский бизнесмен высказался о будущем Максимилиано Кофрие в «Спартаке».

«Вполне возможно, что он надолго закрепится в «Спартаке», не исключаю этого. Такой мальчуган нужен любой команде, он оправдывает те деньги, которые за него отдали. Были игроки похуже у «Спартака», так что набрасываться на него нечестно и неправильно. Ведь когда брали Жиго, к нему сначала тоже скептически относились, а потом стал одним из лучших защитников команды. Кофрие попал в другую страну, столкнулся с другим мышлением, поэтому он выглядит даже лучше, чем можно было предположить. Неплохой парень», — добавил Червиченко в интервью «СЭ».

Максимилиано Кофрие перешел из бельгийского «Сент-Трюйдена» в «Спартак» в августе этого года. За московский клуб игрок дебютировал 11 сентября в матче Тинькофф-РПЛ против «Химок», заменив Георгия Джикию на 76-й минуте встречи. За 6 матчей в составе «Спартака» Кофрие отметился только красной карточкой, полученной в матче с «Наполи» в Лиге Европы.