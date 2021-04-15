Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу против «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

— Я думаю, их команда против «Арсенала» играла неплохо, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Это был напряженный матч: «Арсеналу» очки очень нужны, и в столь короткие сроки главному тренеру «Краснодара» было сложно что-либо изменить. При этом команда смотрелась неплохо, организованно. «Краснодар» очень хорошо укомплектован в атакующей линии, но в том, что касается обороны, в связи с травмами не все так гладко. В любом случае, это один из лидеров нашего футбола, поэтому, думаю, нас ждет очень сложный матч.

— Насколько перестановки в штабе соперника осложняют подготовку к матчу? Можно ли сказать, что вы знаете, чего ждать от «Краснодара»?

— Конечно, усложняют. Новый тренер — это всегда новый взгляд на позиции игроков, на их расположение, поэтому всегда есть некоторые сложности при подготовке. Но мы прекрасно знаем игроков «Краснодара», прекрасно знаем их индивидуальные качества. В этом отношении многое понятно для нас. Что касается самой игры, то пока сложно предположить, как она сложится.

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 17 апреля и начнется в 19:00 мск.