«Локомотив» представил ролик с Камано в роли фокусника перед матчем с «Ростовом»

«Локомотив» опубликовал ролик перед матчем 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростовом».

На видео форвард «железнодорожников» Франсуа Камано представлен фокусником.

«Волшебник Франсуа и его команда ждут вас на «РЖД Арене». Ещё больше магии уже в эту субботу!» — говорится в сообщении.

Матч «Локомотив» — «Ростов» пройдет 17 апреля в Москве и начнется в 16:30 мск.