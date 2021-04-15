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«Локомотив» представил ролик с Камано в роли фокусника перед матчем с «Ростовом»

12:43
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«Локомотив» опубликовал ролик перед матчем 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростовом».

На видео форвард «железнодорожников» Франсуа Камано представлен фокусником.

«Волшебник Франсуа и его команда ждут вас на «РЖД Арене». Ещё больше магии уже в эту субботу!» — говорится в сообщении.

Матч «Локомотив» — «Ростов» пройдет 17 апреля в Москве и начнется в 16:30 мск.

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