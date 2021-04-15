«Локомотив» представил ролик с Камано в роли фокусника перед матчем с «Ростовом»
12:43
«Локомотив» опубликовал ролик перед матчем 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростовом».
На видео форвард «железнодорожников» Франсуа Камано представлен фокусником.
«Волшебник Франсуа и его команда ждут вас на «РЖД Арене». Ещё больше магии уже в эту субботу!» — говорится в сообщении.
Матч «Локомотив» — «Ростов» пройдет 17 апреля в Москве и начнется в 16:30 мск.
Волшебник Франсуа и его команда ждут вас на «РЖД Арене». Ещё больше магии уже в эту субботу! ?— «Локомотив» (@fclokomotiv) April 15, 2021
Билеты на #ЛокоРостов на https://t.co/hL8mbzik7X ? pic.twitter.com/w5qjK2yiSF
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