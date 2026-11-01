«Локомотив» после трех пропущенных голов от «Спартака»: «Тайм, который хочется забыть»

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на итог первого тайма матча со «Спартаком» в 13-м туре РПЛ.

После первой половины встречи красно-зеленые на своем поле уступают со счетом 0:3. В свои ворота забил Александр Руденко. Еще по голу на счету Виктора Парады и Манфреда Угальде.

«Тайм, который хочется забыть», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Локомотива».

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

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