«Локомотив» — «Спартак»: красно-белые громят железнодорожников после первого тайма

«Спартак» с крупным счетом обыгрывает «Локомотив» после первого тайма матча 13-го тура РПЛ — 3:0. Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве.

У гостей голы забили Виктор Парада и Манфред Угальде. Мячом в свои ворота отметился Александр Руденко.