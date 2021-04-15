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Ловрен пропустит матч с «Краснодаром»

13:28
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Деяна Ловрена.

«Ловрен получил повреждение. Предстоящий матч он точно пропустит, а дальше будем смотреть на то, как будет проходить процесс реабилитации», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 17 апреля и начнется в 19:00 мск.

В текущем сезоне Ловрен провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-04-15-sergey-semak-dumayu-chto-vstrecha-s-krasnodarom-proydet-v-takoy-zhe-napryazhennoy-borbe-kak-i-predyd.htm

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