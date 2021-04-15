Ловрен пропустит матч с «Краснодаром»
13:28
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Деяна Ловрена.
«Ловрен получил повреждение. Предстоящий матч он точно пропустит, а дальше будем смотреть на то, как будет проходить процесс реабилитации», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.
Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 17 апреля и начнется в 19:00 мск.
В текущем сезоне Ловрен провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-04-15-sergey-semak-dumayu-chto-vstrecha-s-krasnodarom-proydet-v-takoy-zhe-napryazhennoy-borbe-kak-i-predyd.htm
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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