Семак рассказал, что Юри Алберто хочет уйти в аренду на определенное время
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о желании нападающего Юри Алберто уйти в аренду на определенное время.
Ранее появилась информация, что форвард перейдет в «Коринтианс» на правах аренды.
— Скроботов готов бороться за место в основе?
— Все зависит от него. Ему нужно доказывать, что он сильнее. Пока ему тяжело.
— Что вы думаете о том, что вместо Юри Алберто «Зенит» может получить двух футболистов «Коринтианса»?
— У Юри есть желание на определенное время уйти в аренду. Клуб этим занимается. По поводу того, кто придет — клуб рассматривает разные варианты. Ситуация непростая, и мы должны сделать лучшее. Дальше будем смотреть. Период заявочный длительный, нельзя исключать ничего. Мы должны предусмотреть по максимуму любую возможность.
— Кто решает то, кто придет?
— Конечно, мнение тренерского штаба учитывается. Но окончательное решение принимает клуб. А мы стараемся выбирать наиболее подходящие варианты, стараемся сделать команду лучшее.
В прошедшем сезоне 21-летний Алберто забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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