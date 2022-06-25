Семак рассказал, что Юри Алберто хочет уйти в аренду на определенное время

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о желании нападающего Юри Алберто уйти в аренду на определенное время.

Ранее появилась информация, что форвард перейдет в «Коринтианс» на правах аренды.

— Скроботов готов бороться за место в основе?

— Все зависит от него. Ему нужно доказывать, что он сильнее. Пока ему тяжело.

— Что вы думаете о том, что вместо Юри Алберто «Зенит» может получить двух футболистов «Коринтианса»?

— У Юри есть желание на определенное время уйти в аренду. Клуб этим занимается. По поводу того, кто придет — клуб рассматривает разные варианты. Ситуация непростая, и мы должны сделать лучшее. Дальше будем смотреть. Период заявочный длительный, нельзя исключать ничего. Мы должны предусмотреть по максимуму любую возможность.

— Кто решает то, кто придет?

— Конечно, мнение тренерского штаба учитывается. Но окончательное решение принимает клуб. А мы стараемся выбирать наиболее подходящие варианты, стараемся сделать команду лучшее.

В прошедшем сезоне 21-летний Алберто забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.