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Форвард «Зенита» Юри Алберто уйдет в аренду в бразильский «Коринтианс»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Юри Алберто и Малком.
Фото ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто перейдет в «Коринтианс» на правах аренды, информирует ESPN. Ранее сообщалось, что бразильский клуб хочет подписать форварда после решения Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до лета 2023 года.

Срок аренды будет рассчитан на один сезон, зарплата игрока составит более 180 тысяч евро в месяц. Форвард «Зенита» на следующей неделе пройдет медицинский осмотр в бразильском клубе, чтобы завершить сделку. На данный момент Алберто находится в отпуске.

23 июня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев по ситуации с Алберто заявил следующее: «Мы получили интересные предложения по встречной аренде Юри Алберто в один из бразильских клубов и приходу к нам одного или даже двух игроков из Бразилии».

В прошедшем сезоне 21-летний Алберто забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/10550420/corinthians-acerta-contratacao-atacante-yuri-alberto-zenit-ate-2023
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