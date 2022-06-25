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Лещук: «Медийный футбол — это не футбол, а пародия на него»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал свое отношение к медийному футболу.

«Медийный футбол — это не футбол, а пародия на него. Ребята молодцы, делают крутое шоу, тем более, «Амкал». Они добились того, чтобы сыграть на стадионе Премьер-Лиги с профессиональной командой. Значит, они делают все правильно, раз они добились такого успеха. Пришли ли эти 15 тысяч на нас или на «Амкал»? К сожалению, на нас особо не пришли. Это было больше шоу для Крида и «Амкала». Ничего, у нас своя подготовка. Для нас это первая игра в предсезонке, вполне хороший спарринг получился», — заявил голкипер.

25 июня «Динамо» в товарищеском матче разгромилоа команду блогеров со счетом 5:0.

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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