Лещук: «Медийный футбол — это не футбол, а пародия на него»
Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал свое отношение к медийному футболу.
«Медийный футбол — это не футбол, а пародия на него. Ребята молодцы, делают крутое шоу, тем более, «Амкал». Они добились того, чтобы сыграть на стадионе Премьер-Лиги с профессиональной командой. Значит, они делают все правильно, раз они добились такого успеха. Пришли ли эти 15 тысяч на нас или на «Амкал»? К сожалению, на нас особо не пришли. Это было больше шоу для Крида и «Амкала». Ничего, у нас своя подготовка. Для нас это первая игра в предсезонке, вполне хороший спарринг получился», — заявил голкипер.
25 июня «Динамо» в товарищеском матче разгромилоа команду блогеров со счетом 5:0.
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|0
|0
|0
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|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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