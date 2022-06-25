Шунин: «Овечкин с капитанской повязкой — это решение главного тренера. Я абсолютно это поддерживаю»
Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от товарищеского матча против команды блогеров «Амкал» (5:0).
— Мы тренируемся буквально несколько дней, сейчас привыкаем друг к другу. Главный тренер смотрит тоже на команду, потихоньку начинает объяснять, в какой футбол мы будем играть. Так что притираемся.
— Хотели бы последовать примеру Овечкина и дебютировать за хоккейное «Динамо»?
— Думаю, это будет гораздо хуже, чем сегодня дебютировал Александр. Хотел бы его поздравить. Он выдал отличную игру, забил гол, а что еще может быть лучше? Забивал ли на тренировках? К сожалению, он не тренировался с нами. Я был приятно удивлен и был рад, что он забил. Был первый удар в створ, получилась красивая комбинация. Александр попал в самый угол отличный гол! Как оценю его уровень? Пока ему тяжеловато. Хоккей и футбол немного разные виды спорта, но он выглядел отлично и смог нам помочь, хотя я сказал, что ему было тяжело. В хоккей ты вышел, сделал какие-то действия и вернулся. Там есть замены, а тут такого нет.
Овечкин с капитанской повязкой? Это решение главного тренера. Я абсолютно это поддерживаю. Буду ли я капитаном в новом сезоне? Это будет решать главный тренер. Пока никто никому не говорил ничего. Конечно, есть желание сохранить капитанскую повязку.
Стоит ли продлить контракт с Овечкиным? Я готов хоть сегодня подписать с ним, но это не в моей компетенции.
— «Динамо» проводит сборы в Новогорске. Где лучше проводить сборы именно для вас?
— То, что мы не поехали в Европу, — логично. Мы тренируемся у себя на базе, у нас отличные условия, отличная база. Ничего не меняется, мы также серьезно готовимся.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -