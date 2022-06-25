Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от товарищеского матча против команды блогеров «Амкал» (5:0).

— Мы тренируемся буквально несколько дней, сейчас привыкаем друг к другу. Главный тренер смотрит тоже на команду, потихоньку начинает объяснять, в какой футбол мы будем играть. Так что притираемся.

— Хотели бы последовать примеру Овечкина и дебютировать за хоккейное «Динамо»?

— Думаю, это будет гораздо хуже, чем сегодня дебютировал Александр. Хотел бы его поздравить. Он выдал отличную игру, забил гол, а что еще может быть лучше? Забивал ли на тренировках? К сожалению, он не тренировался с нами. Я был приятно удивлен и был рад, что он забил. Был первый удар в створ, получилась красивая комбинация. Александр попал в самый угол отличный гол! Как оценю его уровень? Пока ему тяжеловато. Хоккей и футбол немного разные виды спорта, но он выглядел отлично и смог нам помочь, хотя я сказал, что ему было тяжело. В хоккей ты вышел, сделал какие-то действия и вернулся. Там есть замены, а тут такого нет.

Овечкин с капитанской повязкой? Это решение главного тренера. Я абсолютно это поддерживаю. Буду ли я капитаном в новом сезоне? Это будет решать главный тренер. Пока никто никому не говорил ничего. Конечно, есть желание сохранить капитанскую повязку.

Стоит ли продлить контракт с Овечкиным? Я готов хоть сегодня подписать с ним, но это не в моей компетенции.

— «Динамо» проводит сборы в Новогорске. Где лучше проводить сборы именно для вас?

— То, что мы не поехали в Европу, — логично. Мы тренируемся у себя на базе, у нас отличные условия, отличная база. Ничего не меняется, мы также серьезно готовимся.