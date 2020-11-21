Семак рассказал, что Караваев получил повреждение в матче против «Ахмата»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что защитник Вячеслав Караваев получил повреждение в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:2).
— Непростая игра, как и ожидалось, — приводит слова тренер сайт «Зенита». — Естественно, футболисты, которые вернулись, все в разном состоянии. Нужно было забивать в тех хороших моментах, которые у нас были во втором тайме, тогда бы, думаю, смогли бы увезти три очка. График у нас плотный, будем восстанавливаться и готовиться к следующему матчу.
— С чем связан переход на схему в три центральных защитника во втором тайме? Почему заменили Караваева?
— У Караваева повреждение. Переход связан с тем, что у нас нет замены Караваеву, у нас нет чистого правого защитника.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-11-21-sergey-semak-budem-vosstanavlivatsya-i-gotovitsya-k-sleduyushchemu-matchu.htm
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю