Семак рассказал, что Караваев получил повреждение в матче против «Ахмата»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что защитник Вячеслав Караваев получил повреждение в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:2).

— Непростая игра, как и ожидалось, — приводит слова тренер сайт «Зенита». — Естественно, футболисты, которые вернулись, все в разном состоянии. Нужно было забивать в тех хороших моментах, которые у нас были во втором тайме, тогда бы, думаю, смогли бы увезти три очка. График у нас плотный, будем восстанавливаться и готовиться к следующему матчу.

— С чем связан переход на схему в три центральных защитника во втором тайме? Почему заменили Караваева?

— У Караваева повреждение. Переход связан с тем, что у нас нет замены Караваеву, у нас нет чистого правого защитника.