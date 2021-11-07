Семак: «Было сложно не только Клаудиньо»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (0:0) прокомментировал прямую красную карточку нападающего Клаудиньо. Бразилец был удален на 51-й минуте после грубого фола.
«Было сложно не только Клаудиньо, но и другим игрокам, сложно эмоционально после Лиги чемпионов, не хватало эмоций, движения — и Клаудиньо в том числе. Он допустил необязательный фол, и мы оказались в сложной ситуации», — приводит слова Семака сайт «Зенита».
244-летний Клаудиньо в этом сезоне провел 12 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 передачи.
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-11-07-sergey-semak-odnogo-preimushchestva-v-klasse-malo-dlya-pobedy.htm
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