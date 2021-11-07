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Семак: «Мне мало кто понравился в первом тайме по игре, выделить некого»

16:54
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:0).

— Сегодня игра у нас не получилось абсолютно. Мы продемонстрировали мало активности в первом тайме, даже контролируя мяч. Острые моменты не реализовывали. Нужно было добавлять в движении, работе с мячом, быстроте во всех компонентах. В перерыве мы кое-что поменяли, однако удаление спутало нам все карты. Во втором тайме у нас были атаки, подходы, но на победу мы не наиграли. Будем разбираться. Естественно, такое качество игры для нас недопустимо. Разберемся и будем работать дальше. Сейчас по своим командам разъедутся сборники, а те, кто останутся, будут готовиться дальше, — приводит слова Семака сайт «Зенита».

— Заменами Дзюбы и Ракицкого вы хотели внести изменения в тактику или вам не понравилось то, как они действовали?

— Мне мало кто понравился в первом тайме по игре, выделить некого. С этими заменами мы перестроили тактику, к тому же, Ярослав был на карточке, был момент в игре, когда его могли удалить. И мы не стали рисковать, отчасти в связи с этим сменили тактику, добавили Ерохина, перешли на 4-2-3-1. Но быстрое удаление спутало все карты. Сложно менять тактику, когда действуешь в меньшинстве. Мы заиграли лучше, но этого было недостаточно. Считаю, что на победу мы не наиграли.

— Если не считать двух замен в перерыве, вы сделали только одну перестановку на 86-й минуте. До этого вас все устраивало?

— Сложно было. Что до защитников, если брать тех, кто мог выйти на поле, например, Сутормина, то менять при такой игре крайнего защитника непросто. Круговой и Караваев смотрелись хорошо. Что касается Мостового, Вендел игрок более оборонительного плана, он больше понимает эту позицию, позиционно в обороне он действует правильнее. Надеялись, Мостовой сможет помочь за счет своих качеств, и он отдал хорошую передачу на Малкома. Кузнецов, Кравцов, Хотулев — сложно было ввести их в игру по разным причинам.

— В чем главная сила нынешнего «Урала»?

— В самоотдаче, борьбе, дисциплине, игре в обороне. Они мало пропускают, хорошо организованы. Все команды создают у ворот «Урала» мало моментов, в обороне у них полный порядок.

Урал — Зенит

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-11-07-sergey-semak-odnogo-preimushchestva-v-klasse-malo-dlya-pobedy.htm

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