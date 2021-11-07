Семак: «Мне мало кто понравился в первом тайме по игре, выделить некого»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:0).
— Сегодня игра у нас не получилось абсолютно. Мы продемонстрировали мало активности в первом тайме, даже контролируя мяч. Острые моменты не реализовывали. Нужно было добавлять в движении, работе с мячом, быстроте во всех компонентах. В перерыве мы кое-что поменяли, однако удаление спутало нам все карты. Во втором тайме у нас были атаки, подходы, но на победу мы не наиграли. Будем разбираться. Естественно, такое качество игры для нас недопустимо. Разберемся и будем работать дальше. Сейчас по своим командам разъедутся сборники, а те, кто останутся, будут готовиться дальше, — приводит слова Семака сайт «Зенита».
— Заменами Дзюбы и Ракицкого вы хотели внести изменения в тактику или вам не понравилось то, как они действовали?
— Мне мало кто понравился в первом тайме по игре, выделить некого. С этими заменами мы перестроили тактику, к тому же, Ярослав был на карточке, был момент в игре, когда его могли удалить. И мы не стали рисковать, отчасти в связи с этим сменили тактику, добавили Ерохина, перешли на 4-2-3-1. Но быстрое удаление спутало все карты. Сложно менять тактику, когда действуешь в меньшинстве. Мы заиграли лучше, но этого было недостаточно. Считаю, что на победу мы не наиграли.
— Если не считать двух замен в перерыве, вы сделали только одну перестановку на 86-й минуте. До этого вас все устраивало?
— Сложно было. Что до защитников, если брать тех, кто мог выйти на поле, например, Сутормина, то менять при такой игре крайнего защитника непросто. Круговой и Караваев смотрелись хорошо. Что касается Мостового, Вендел игрок более оборонительного плана, он больше понимает эту позицию, позиционно в обороне он действует правильнее. Надеялись, Мостовой сможет помочь за счет своих качеств, и он отдал хорошую передачу на Малкома. Кузнецов, Кравцов, Хотулев — сложно было ввести их в игру по разным причинам.
— В чем главная сила нынешнего «Урала»?
— В самоотдаче, борьбе, дисциплине, игре в обороне. Они мало пропускают, хорошо организованы. Все команды создают у ворот «Урала» мало моментов, в обороне у них полный порядок.
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-11-07-sergey-semak-odnogo-preimushchestva-v-klasse-malo-dlya-pobedy.htm
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