Тренер «Родины» Диас о победе над «Зенитом»: «Только адаптируемся к РПЛ, эти три очка нам помогут»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас поделился эмоциями после победы над «Зенитом» (2:1) в 3-м туре РПЛ.

«Пока только адаптируемся к РПЛ, эти три очка нам помогут. На таком стадионе против такого соперника очень сложно играть с мячом. Мы это пытались делать в первом тайме. Было много эпизодов, когда мы старались контролировать мяч. «Зенит» первый гол забил после того, как мы пытались разыгрывать и потеряли мяч. Во втором тайме пытались сделать то же самое, но более уверенно и без глупых потерь. Нам это принесло сегодня три очка», — сказал Диас на послематчевом флеш-интервью.

Для «Родины» победа над «Зенитом» стала первой в РПЛ, команда набрала 3 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 6 очками занимает первую позицию.

В следующем туре «Родина» на своем поле сыграет с «Акроном», а петербуржцы дома сыграют с московским «Динамо».