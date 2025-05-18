Соболев о голе через себя в ворота «Ростова»: «Забивал и покрасивее»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 29-го тура РПЛ.

Форвард забил единственный гол. На 30-й минуте он отправил мяч в сетку ударом через себя.

«Один из самых красивых мячей в карьере? Да нет, корявенький на самом деле (смеется). Не сказать, что прям «через себя» выпрыгнул, забивал и покрасивее. Но опять же, если говорить про гол, то, наверное, мог еще забить. Головой бил, вратарь вытащил, и в перекладину попал. Поэтому, забей я в первом тайме два, игра была бы другая. Есть над чем работать», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Соболева.

За один тур до конца чемпионата России-2024/25 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 63 очками. Команда из Санкт-Петербурга отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.

В последнем туре «Зенит» сыграет дома с «Ахматом», а «Краснодар» примет на своем поле московское «Динамо».