Семак о победе «Зенита» над «Локомотивом»: «Преимущество было минимальным, чувствовалось напряжение»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.
— Преимущество было минимальным, чувствовалось напряжение. В первом тайме мы хорошо играли, действовали чуть быстрее. Во втором — чуть подустали, может быть, движение было чуть хуже. Все равно все отрабатывали игровые моменты до конца. Главное качество «Локомотива» — быстрые атаки, сегодня мы с этим справились. Большую опасность сегодня представляли передачи с флангов, потому что вышел Комличенко — высокий форвард. Мы достойно сыграли в обороне и в атаке. Поздравляю команду. Также большое спасибо болельщикам, что приходят и поддерживают нас. Сложный матч, но думаю, что выиграли по делу. Ребята — молодцы. Будем готовиться к следующим матчам.
— Почему первые замены были сделаны так поздно, на 75-й минуте?
— Несмотря на усталость, все доигрывали моменты до конца. Остроты у наших ворот было немного. Достаточно непросто входить в такую сложную игру. Когда стало понятно, что уже сложновато двигаться, мы освежили игру, выпустив Мостового, Лусиано и Соболева. Плюс была вынужденная замена Дркушича. Футболисты освежили игру, но мы и до, и после замен смотрелись нормально.
— По поводу Дугласа Сантоса: травма оказалась серьезнее, чем вы ожидали?
— Посмотрим. Травма достаточно серьезная. Многое будет зависеть от того, как пройдет процесс реабилитации. Возможны варианты. Но это футбол, что делать. Бывает и такое.
— Жерсон играл выше, чем в первых матчах за «Зенит». Где его оптимальное место на поле?
— Мы сейчас смотрим, где его оптимальное место на поле. По движению — набирает форму. Видно, что у него появилась мощь. Он хорошо играет корпусом, у него не так просто отобрать мяч. Хорошо сегодня открывался. Он пропустил достаточно много, нужно набрать игровой тонус, но сейчас у нас есть возможность посмотреть Жерсона на той или иной позиции в зависимости от соперника. Футболист с хорошим пасом может играть и вторым опорным, может и выше, может и с фланга при определенных задачах. Сегодня Жерсон провел хороший матч. Поэтому надеемся, что он будет только прибавлять. У него для этого есть все качества.
«Зенит» поднялся на второе место в таблице РПЛ с 29 очками. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга сыграет на выезде с «Крыльями Советов».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0