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Семак о нападении на Мостового: «Все переживали за Андрея. Ситуация — абсолютно не шуточная»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в команде переживали за полузащитника Андрея Мостового, на которого было совершено нападение в Санкт-Петербурге.

В субботу 27-летний футболист отличился на 90+1-й минуте матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:0). Во время празднования гола полузащитник надел на голову балаклаву, сделав отсылку к ситуации со своим несостоявшимся похищением.

— Как вам перформанс Мостового? Обсуждали ситуацию в команде?

— Конечно, обсуждали, но что мы можем сказать? Конечно, все переживали, волновались за Андрея. Естественно, кто-то мог себе позволить шутки, но ситуация — абсолютно не шуточная. Слава богу, что все закончилось хорошо, все живы и здоровы. Это самое главное. Андрей помогает команде, тренируется, играет и забивает важные мячи.

— Выпуская Мостового в прошлом матче с «Динамо», вы уже знали об этой ситуации с неудавшимся похищением?

— Да, знал.

Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Злоумышленники подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.

Андрей Мостовой отпраздновал гол в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo; с&nbsp;балаклавой на&nbsp;голове.Мостовой — гений: прибил «Локомотив» и отпраздновал гол в балаклаве, передав привет похитителям
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Андрей Мостовой
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Семак о победе «Зенита» над «Локомотивом»: «Преимущество было минимальным, чувствовалось напряжение»

Дуглас Сантос выбыл до конца года из-за травмы плеча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
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Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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