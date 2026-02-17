Семак — о победе «Зенита» над «Краснодаром»: «Хорошая игра, хороший соперник»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча против «Краснодара» (1:0).

Игра проходила на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ) в 120-минутном формате. Единственный гол забил Максим Глушенков.

«Хороший матч, много борьбы. Понятно, что сейчас каждый день состояние игроков и команды может меняться, каждый день имеет значение. Поначалу сложно входили в игру. Посвежее, как мне показалось, игроки «Краснодара» были. Но в целом по моментам неплохо сегодня сыграли: достаточно надежно в обороне и в атаке создавали неплохие моменты. Хорошая игра, хороший соперник», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками, «Краснодар» с 40 очками — на первой строчке.