«Крылья Советов» в товарищеском матче обыграли «Челябинск»

«Крылья Советов» победили «Челябинск» в товарищеском матче — 3:2.

По голу у самарцев забили Николай Рассказов, Фернандо Костанца и Амар Рахманович. У «Челябинска» отличились Тимофей Комиссаров и Баба Н'Диайе.

Товарищеский матч

«Крылья Советов» (Самара) — «Челябинск» — 3:2 (2:1)

Голы: Комиссаров, 19 (0:1), Рассказов, 34 (1:1), Костанца, 45 (2:1), Рахманович — с пенальти, 116 (3:1), Н'Диайе — с пенальти, 118 (3:2)