Семак: «Качества Дурана видны. Надеемся, что будет прогрессировать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча против «Краснодара» (1:0) оценил форму новичка команды Джона Дурана.

Игра проходила на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ) в 120-минутном формате. Дуран вышел в стартовом составе «Зенита».

«Как я уже говорил, его качества видны. Игрок, который хорошо работает с мячом, быстрый. Нужно набирать функциональное состояние, немножко адаптироваться в команде. Партнеры должны привыкнуть, а он сам — втянуться в игровой и тренировочный ритм, привыкнуть к тренировкам. Посмотрим, он точно будет набирать. Ему дали время сегодня, думали, что меньше сыграет, но в принципе он нормально себя чувствовал, поэтому дали ему немножко больше. Хотели 45 минут, получилось 60. Я думаю, что неплохо — через игры набирать свою лучшую форму. Надеемся, что он будет прогрессировать», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками, «Краснодар» с 40 очками — на первой строчке.