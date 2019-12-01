Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Спартака» отметил, что не разговаривал с Артемом Дзюбой по поводу критики со стороны болельщиков красно-белых.

— Больше занимались восстановлением. Не все, на кого рассчитывали, смогут принять участие в сегодняшнем матче, — отметил Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — Надеюсь, что времени было достаточно и мы смогли восстановиться к важному матчу.

— Кто не сможет принять участие?

— Маммана, Малком и Лунев — уже давно травмированы. К ним прибавился Кузяев. Жирков, который получил травму еще в составе национальной команды. Остальные готовы играть.

— Вокруг Дзюбы ажиотаж. Как реагирует он, и что вы ему говорили?

— Мы пытаемся сосредоточиться на футболе прежде всего и на подготовке к матчу. То, что твориться вокруг, нас мало интересует. Должно всегда присутствовать уважение. Я понимаю, что болельщики всегда будут кем-то или чем-то недовольны. Однако должны быть границы и рамки. Должны уважать друг друга, соперников, болельщиков. Последние должны уважать тех, кто принимает участие в матчи и друг к другу.

— Чем «Спартак» при Тедеско отличается?

— Сам Тедеско сказал, что все взаимодействия и построения носят временный характер. Пока нет большой паузы, где бы он мог наиграть схему. На данный момент «Спартак» перестроил тактическую схему, играет и с двумя опорными. В большинстве матчей — с пятью защитниками. Конечно, команда прибавила в обороне, пропускает мало, использует сильные качества игроков, которые молоды и быстры и хорошо себя чувствуют в быстрых атаках.