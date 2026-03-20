Семак оценил адаптацию новичков в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил адаптацию новичков в команде.

«Такого понятия, как близко к идеальной, нет. Это зависит от группы игроков. Не бывает такого, что все игроки находятся в своих лучших кондициях. Кто-то в одно время набирает и находится на этом уровне какое-то время; кто-то — позже, кто-то — раньше. Команда в нормальном состоянии находится. Конечно, новичкам сложно адаптироваться, нужно все-таки приобрести определенную уверенность и Дурану, и Джону Джону. Эти игроки очень важны: и талантливые, и молодые. Но на сегодняшний день их адаптация в российском чемпионате движется потихоньку. Так же как и у большинства игроков, которые приезжают к нам из других стран», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Зимой состав петербургского клуба пополнили защитник Игорь Дивеев, полузащитник Джон Джон и нападающий Джон Дуран.

«Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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