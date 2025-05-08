Сметанин назвал странными некоторые решения Лички в «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в интервью «СЭ» назвал некоторые решения экс-тренера бело-голубых Марцела Лички странными.

— Вы же видели, что на сборах все конкуренты методично наигрывали свои основные сочетания в обороне. Все, кроме «Динамо», где на позиции центрального защитника зачем-то выпускали невысокого полузащитника Смелова, который никогда не играл и не сыграет на этой позиции. Странные решения.

Такие же странные, как выпустить того же Смелова и Александрова, а не здоровых Глебова, Фомина, Чавеса против «Пари НН» и потерять важнейшие очки. Глупость? Вредительство? Вот сколько динамовское руководство должно терпеть такие решения?

1 мая «Динамо» объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.