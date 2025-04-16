Семак останется главным тренером «Зенита» вне зависимости от результата сезона-2024/25

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Зенита» Сергей Семак сохранит за собой эту должность вне зависимости от того, какое итоговое место займут сине-бело-голубые в РПЛ-2024/25 и как выступят в Кубке страны.

По нашим данным, такой сценарий согласован с высшим менеджментом клуба, а сам 49-летний специалист уже проинформирован об этом.

Напомним, что в конце мая 2024 года Семак заключил новое соглашение с «Зенитом», которое рассчитано до конца сезона-2029/30. В нынешнем чемпионате команда после 24 туров идет второй с 50 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 балла. При этом петербуржцы продолжают борьбу и в кубковом турнире.