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16 апреля, 15:15

Семак останется главным тренером «Зенита» вне зависимости от результата сезона-2024/25

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Зенита» Сергей Семак сохранит за собой эту должность вне зависимости от того, какое итоговое место займут сине-бело-голубые в РПЛ-2024/25 и как выступят в Кубке страны.

По нашим данным, такой сценарий согласован с высшим менеджментом клуба, а сам 49-летний специалист уже проинформирован об этом.

Сергей Семак.Семак останется в «Зените». С золотом или без него. Колонка Казакова

Напомним, что в конце мая 2024 года Семак заключил новое соглашение с «Зенитом», которое рассчитано до конца сезона-2029/30. В нынешнем чемпионате команда после 24 туров идет второй с 50 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 балла. При этом петербуржцы продолжают борьбу и в кубковом турнире.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 19 1 5
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