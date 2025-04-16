РФС сократил дисквалификацию Медведева перед матчем с «Локомотивом»

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение удовлетворить жалобу клуба «Пари НН» на решение о дисквалификации вратаря Никиты Медведева.

«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча — дисквалифицировать футболиста ФК «Пари Нижний Новгород» г. Нижний Новгород Никиту Медведева на 2 матча РПЛ, 1 из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а 1 матч условным исполнением спортивной санкции.

— Установить для футболиста ФК «Пари Нижний Новгород» г. Нижний Новгород Никиты Медведева испытательный срок до конца сезона 2024-2025 гг.

В соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение — оштрафовать футболиста ФК «Пари Нижний Новгород» г. Нижний Новгород Никиту Медведева на 60 000 рублей», — сообщила пресс-служба РФС.

Из-за пересмотренного решения голкипер Медведев сможет принять участие в матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива», который пройдет в Москве 19 апреля. Вратарь пропустил игру 24-го тура с «Динамо» (1:1).

Ранее Медведева дисквалифицировали на два матча РПЛ за неспортивное поведение в игре 23-го тура с «Оренбургом» (1:2). Хотя футболиста не удалили с поля за свое высказывание, в рапорте и протоколе зафиксированы факты его нецензурной брани в адрес официальных лиц матча, а также того, что он ударил и сломал дверь.

«Пари НН», в котором играет Медведев, занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками.