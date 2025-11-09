Футбол
9 ноября, 15:42

Семак об игре «Зенита» в первом круге: «Осечка с «Крыльями» чуть-чуть подпортила общее впечатление»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру своей команды в первом круге чемпионата России-2025/26.

В воскресенье, 9 ноября сине-бело-голубые на выезде сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

— Какую оценку дадите команде за первый круг?

— За исключением стартового неудачного отрезка, приблизились [к лидерам], немного исправили ситуацию. Но вот эта наша сегодняшняя осечка чуть-чуть подпортила общее впечатление. Если бы сегодня выиграли, была бы нормальная оценка — это количество очков, которое мы примерно набираем в каждом сезоне. Хотелось бы большего, конечно, учитывая, что команды, которые находятся внизу в турнирной таблице, теряют очень много очков, а лидеры набирают. С этой точки зрения хотелось бы большего в этой ситуации.

— Через несколько часов будете болеть за «Балтику»?

— Будем болеть, прежде всего, за себя. Все команды будут терять очки, вопрос — сколько. Кто потеряет меньше, будет надежнее играть в обороне, у того и больше шансов выиграть чемпионат.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 15 матчах. На первом месте идет ЦСКА с 33 очками в 15 играх, на второй строчке — «Краснодар» с 32 очками в 14 встречах.

В воскресенье, 9 ноября «Краснодар» встретится на выезде с «Балтикой» в 15-м туре РПЛ. Калининградцы занимают четвертое место в таблице с 27 очками и могут сравняться с «Зенитом» в случае победы.

Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zentmaison

    Опять чуть-чуть сезон без трофеев, достал уже!

    10.11.2025

  • Павел Леонидович

    сереж, ну поплачь теперь) так вам и надо)

    09.11.2025

  • Андрей

    слава контракту а цска это так ошибка молодости

    09.11.2025

  • Андрей

    семак о зените .меня тут взяли у меня семь детей и их надо кормить

    09.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Не, "Динамо" будет выбирать из столичных цирков, на Цветном и в Лужниках )

    09.11.2025

  • rac135

    Думаете его «Динамо» подберет?)

    09.11.2025

  • rac135

    Как это ни покажется парадоксальным, но ничья с КС объектиный показатель всеобъемлищей деградации «Z?nite») В самом деле, если сравнить итоги первого круга текущего и предыдущего сезона, то картина выглядит для кого-то удручающей, а для кого-то радостной) Если в первом круге сезона 24-25 «Z?nite» набрал 36 очков, то 25-26 сезоне -29. Соответственно было забито 36 и 29 мячей, а пропущено — 7 и 12. И это при том, что в 20 клуб приобрел игроков более, чем на 70 (семьдесят) миллионов евро) В общем Семак по итогам первого круга полностью и безоговорчно правлился)

    09.11.2025

  • meat58

    Где бы был Зенит если бы не Глушенков ? Тащит Зенит наверх , а южноамериканцы - упираются .

    09.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Поржал, спасибо. Питерцы, в вашем городе наверняка же есть цирк, да? Травоядный может не волноваться о своём будущем после увольнения )

    09.11.2025

  • AlexCS4

    Осечка? Скажем честно, еле ноги унесли.

    09.11.2025

  • Псевдоним

    О дочках надо думать

    09.11.2025

  • Прожарка свиней

    Семак, иди нахрен!

    09.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

