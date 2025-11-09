Семак об игре «Зенита» в первом круге: «Осечка с «Крыльями» чуть-чуть подпортила общее впечатление»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру своей команды в первом круге чемпионата России-2025/26.

В воскресенье, 9 ноября сине-бело-голубые на выезде сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

— Какую оценку дадите команде за первый круг?

— За исключением стартового неудачного отрезка, приблизились [к лидерам], немного исправили ситуацию. Но вот эта наша сегодняшняя осечка чуть-чуть подпортила общее впечатление. Если бы сегодня выиграли, была бы нормальная оценка — это количество очков, которое мы примерно набираем в каждом сезоне. Хотелось бы большего, конечно, учитывая, что команды, которые находятся внизу в турнирной таблице, теряют очень много очков, а лидеры набирают. С этой точки зрения хотелось бы большего в этой ситуации.

— Через несколько часов будете болеть за «Балтику»?

— Будем болеть, прежде всего, за себя. Все команды будут терять очки, вопрос — сколько. Кто потеряет меньше, будет надежнее играть в обороне, у того и больше шансов выиграть чемпионат.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 15 матчах. На первом месте идет ЦСКА с 33 очками в 15 играх, на второй строчке — «Краснодар» с 32 очками в 14 встречах.

В воскресенье, 9 ноября «Краснодар» встретится на выезде с «Балтикой» в 15-м туре РПЛ. Калининградцы занимают четвертое место в таблице с 27 очками и могут сравняться с «Зенитом» в случае победы.