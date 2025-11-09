Футбол
9 ноября, 15:34

Семак о поле в Самаре: «Травы практически нет, нет возможности как-то комбинировать»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

Игра прошла в воскресенье, 9 ноября в Самаре. Матч могли перенести из-за состояния газона на стадионе «Солидарность Арена», но экспертная комиссия РПЛ признала поле пригодным.

— Я думаю, что если мы и могли что-то создавать на таком поле, то больше с подач, стандартов. Что мы и пытались сделать за счет футболистов, которые хорошо играли на втором этаже. Но не получилось, — сказал Семак на прессс-конференции. — Сегодня мы увидели весенний футбол, когда поля в таком состоянии. Приезжали до этого в весенней части сезона — поле было примерно такое же. Травы практически нет. Картинка — за счет того, что посыпали свежескошенной травой. Это земля. В этом отношении, конечно, нет возможности как-то комбинировать. Все сводилось к борьбе, длинным передачам, подборам.

— Сегодня у вас крайне не хватало скорости, это вопрос к полю?

— Не было много скорости, потому что «Крылья» оборонялись очень низко. И поле, конечно... Надо играть тоньше, более тонкие передачи, более техничный футбол, но сегодня не было возможности.

— Есть ли у вас подход, чтобы разбудить команду? Ощущение, что «Зенит» играет на 50 процентов своих возможностей.

— Команда старается. У каждой команды в любом чемпионате есть более или менее удачные матчи. Вчера «Арсенал» играл на выезде [с «Сандерлендом» 2:2, — прим. «СЭ»] - тоже не взял три очка на выезде. Планка — высокая.

— Что с Нино?

— Почувствовал боль в приводящей мышце, сложно сказать сейчас.

«Зенит» занимает третье место в таблице РПЛ с 30 очками в 15 матчах. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга сыграет на выезде против «Пари НН».

&laquo;Крылья Советов&raquo; и &laquo;Зенит&raquo; сыграли вничью (1:1) в&nbsp;матче 15-го тура РПЛ 9&nbsp;ноября.«Зенит» и «Крылья» разделили очки. Но проиграли самарскому газону
Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
09 ноября, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Зенит
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • tolyashka

    Не звезди. На это смотреть было нельзя.Нород на такой футбол не ходил

    10.11.2025

  • bandradio

    "Травы практически нет." Так сейчас и вейпы запретят продавать!

    10.11.2025

  • zentmaison

    С "травой" вообще проиграли бы!

    10.11.2025

  • marchela13

    Болею за Зенит с распада СССР,но эта истеричка Семак начала уже раздражать. С таким составом можно выигрывать в пол ноги,а он на траву жалуется. Команда пешком ходит,передачи одни поперёк поля,пора Серёжа на пенсию. В Зените тебе просто нечего делать.

    09.11.2025

  • refes

    :rofl::rofl::rofl:

    09.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    "Солнце светит, и растет трава, Но тебе она не нужна..." А нам нужна. (С.Б.Семак)

    09.11.2025

  • Андрей

    Когда Спартак не хотел в Воронеже в куче грязи играть столько дерьма вылилось на них, Серёже и не снилось)

    09.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    "И во-вторых, это не табак "(С)

    09.11.2025

  • Алексей Сыромолотов

    Неважный танцор,пол неровный был. Крылышки плясали лучше могли и выиграть

    09.11.2025

  • henri71

    Может еще сопельки вытереть)

    09.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Мяч квадратный, ноги кривые

    09.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Шутки-юмора на молекулярно-идиотическом уровне.

    09.11.2025

  • bvp

    Да ладно волны нагонять, вполне нормальное поле, такое ощущение, что дана команда разгонять эту тему. Игра Зенита такая весь сезон, так что не в поле дело.

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    И не только Сандерлед, но и Вульверхэптон и даже НьюЙорк Парк Рейнджерс, даже Анахаайм маунти дакс приезжал!

    09.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Тула с Сандерлендом в гостях,какой счет? Пропустил..)

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Тут речь о Тульском Арсенале!

    09.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Причем здесь Арсенал и высокая планка АПЛ?!:rofl:

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ЗАПОМНИТЕ ИСТИНУ МИРА ДРИЩЩИ - ЦСКА - ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Джа всё прости, Джа прорасти Зёрнышко радости, радости. Джа всё прости, Джа прорасти Зёрнышко радости, радости. Растафарай, Силаси ай, последний царь первой земли Растафарай, Силаси ай, император Эфиопии Растафарай, Силаси ай, последний царь первой земли Растафарай, Силаси ай, император Эфиопии

    09.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Поле испоганили в угоду показухи якобы "Спортивной Державы". Играть на таком поле - это насмешка над здравым смыслом.

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Трава - Всегда Права!

    09.11.2025

  • СереХа

    Дайте травы Семаку

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ну так я из Камеди!

    09.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    хорошая шутка,зачет)

    09.11.2025

  • fan_89

    В девяностые по колено в грязи играли лучше, чем сейчас. Вспомнился сегодня Зенит до прихода легионеров из дальнего зарубежья. Зенит с Максимюком и Спиваком играл в разы лучше, чем этот сброд из фавел.

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Семак прав, что Травы практически нет. А ведь знатоки говорят, что хорошая трава расширяет восприятие и усиливает когнитивные способности и даёт понимание тактики и стратегии футбола на молекулярном и субатомном уровне!

    09.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    мудак,хоть ты с автоматом бегай с мячом на льду;Я хочу смотреть футбол,комбинации,а не как друг друга в говне валяют(Я тебе доступно обьяснил?

    09.11.2025

  • Бен Ричардс

    Семак: "Без травы нет креатива".))

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Травы практически нет. Одна брюква и лук порей. Ну хотя бы репку дали на завтрак?! Ну как тут можно на такой диете побеждать!?!

    09.11.2025

  • fan_89

    Одевал и бегал. И в сапогах бегал. И на асфальте играл. И на льду. Если ты хочешь побеждать, ты должен выходить и выигрывать. А Сельдерей только ноет. То,что у него команда сегодня была мёртвой, травоядный не сказал.

    09.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    одень валенки и побегай в сугробе с мячо олух(

    09.11.2025

  • fan_89

    Убирайся, травоядное! Поле для всех одинаковое. Поле таким стало не за пять минут до начала матча. То, что бразильцы не горят желанием выходить на такое поле, тоже стало ясно не сегодня. Сельдерей, ты зажрался!

    09.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Сережа конечно поднывает,но по факту он прав.На таком огороде разрушать легче чем созидать).Если посмотреть на Махачкалу,сколько очков дома и сколько на выезде?Просто голые факты.

    09.11.2025

  • КубаньКраснодар

    Условия для всех одинаковые Сергей Богданович

    09.11.2025

  • Gordon

    Неужели ничего не сказал про судейство? Этот день войдёт в историю )

    09.11.2025

