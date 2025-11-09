Семак о поле в Самаре: «Травы практически нет, нет возможности как-то комбинировать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

Игра прошла в воскресенье, 9 ноября в Самаре. Матч могли перенести из-за состояния газона на стадионе «Солидарность Арена», но экспертная комиссия РПЛ признала поле пригодным.

— Я думаю, что если мы и могли что-то создавать на таком поле, то больше с подач, стандартов. Что мы и пытались сделать за счет футболистов, которые хорошо играли на втором этаже. Но не получилось, — сказал Семак на прессс-конференции. — Сегодня мы увидели весенний футбол, когда поля в таком состоянии. Приезжали до этого в весенней части сезона — поле было примерно такое же. Травы практически нет. Картинка — за счет того, что посыпали свежескошенной травой. Это земля. В этом отношении, конечно, нет возможности как-то комбинировать. Все сводилось к борьбе, длинным передачам, подборам.

— Сегодня у вас крайне не хватало скорости, это вопрос к полю?

— Не было много скорости, потому что «Крылья» оборонялись очень низко. И поле, конечно... Надо играть тоньше, более тонкие передачи, более техничный футбол, но сегодня не было возможности.

— Есть ли у вас подход, чтобы разбудить команду? Ощущение, что «Зенит» играет на 50 процентов своих возможностей.

— Команда старается. У каждой команды в любом чемпионате есть более или менее удачные матчи. Вчера «Арсенал» играл на выезде [с «Сандерлендом» 2:2, — прим. «СЭ»] - тоже не взял три очка на выезде. Планка — высокая.

— Что с Нино?

— Почувствовал боль в приводящей мышце, сложно сказать сейчас.

«Зенит» занимает третье место в таблице РПЛ с 30 очками в 15 матчах. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга сыграет на выезде против «Пари НН».