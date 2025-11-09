Семак о поле в Самаре: «Травы практически нет, нет возможности как-то комбинировать»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.
Игра прошла в воскресенье, 9 ноября в Самаре. Матч могли перенести из-за состояния газона на стадионе «Солидарность Арена», но экспертная комиссия РПЛ признала поле пригодным.
— Я думаю, что если мы и могли что-то создавать на таком поле, то больше с подач, стандартов. Что мы и пытались сделать за счет футболистов, которые хорошо играли на втором этаже. Но не получилось, — сказал Семак на прессс-конференции. — Сегодня мы увидели весенний футбол, когда поля в таком состоянии. Приезжали до этого в весенней части сезона — поле было примерно такое же. Травы практически нет. Картинка — за счет того, что посыпали свежескошенной травой. Это земля. В этом отношении, конечно, нет возможности как-то комбинировать. Все сводилось к борьбе, длинным передачам, подборам.
— Сегодня у вас крайне не хватало скорости, это вопрос к полю?
— Не было много скорости, потому что «Крылья» оборонялись очень низко. И поле, конечно... Надо играть тоньше, более тонкие передачи, более техничный футбол, но сегодня не было возможности.
— Есть ли у вас подход, чтобы разбудить команду? Ощущение, что «Зенит» играет на 50 процентов своих возможностей.
— Команда старается. У каждой команды в любом чемпионате есть более или менее удачные матчи. Вчера «Арсенал» играл на выезде [с «Сандерлендом» 2:2, — прим. «СЭ»] - тоже не взял три очка на выезде. Планка — высокая.
— Что с Нино?
— Почувствовал боль в приводящей мышце, сложно сказать сейчас.
«Зенит» занимает третье место в таблице РПЛ с 30 очками в 15 матчах. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга сыграет на выезде против «Пари НН».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2