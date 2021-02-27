Семак объяснил, почему «Зенит» упустил победу в большинстве с «Ростовом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2). Игра прошла в Санкт-Петербурге 27 февраля на стадионе «Газпром Арена».
— Тяжелая игра. Было непросто, но мы смогли переломить ход встречи. Создали много голевых моментов, но два мяча не позволили победить. Мы усложнили себе жизнь, пропустили обидные мячи. Ошибки портят впечатление от игры. Должны были побеждать.
— Вернулся Дуглас, но угловые в основном подавали Ракицкий и Вендел. Почему не Дуглас?
— Потому что в прошлой игре Ракицкий хорошо подавал. Были хорошие навесы. И тот, и другой были у нас в подающих, — сказал Семак.
«Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — пятая строчка и 33 балла.
(Гоша Чернов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю