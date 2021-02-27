Семак объяснил, почему «Зенит» упустил победу в большинстве с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2). Игра прошла в Санкт-Петербурге 27 февраля на стадионе «Газпром Арена».

— Тяжелая игра. Было непросто, но мы смогли переломить ход встречи. Создали много голевых моментов, но два мяча не позволили победить. Мы усложнили себе жизнь, пропустили обидные мячи. Ошибки портят впечатление от игры. Должны были побеждать.

— Вернулся Дуглас, но угловые в основном подавали Ракицкий и Вендел. Почему не Дуглас?

— Потому что в прошлой игре Ракицкий хорошо подавал. Были хорошие навесы. И тот, и другой были у нас в подающих, — сказал Семак.

«Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — пятая строчка и 33 балла.

(Гоша Чернов)