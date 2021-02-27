Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2) высказался об эпизоде с главным арбитром встречи Алексеем Матюниным после игры.

— После игры вы о чем-то говорили с судьей Матюниным. О чем? Чем вы недовольны?

— О моменте с Ловреном. Мне сложно понять, какой есть диалог между главным арбитром и ВАР. То, что мы видели на повторе — Норманн потянул Ловрена за футболку, а потом уже был фол. Сложно понять взаимодействия судей — и в прошлом матче с пенальти, и в этом моменте. Я интересуюсь у арбитров, иногда они отвечают, а иногда нет, — сказал Семак.

«Зенит» с 42 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — пятая строчка и 33 балла.

(Гоша Чернов)