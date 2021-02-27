Семак рассказал, о чем говорил с арбитром после матча с «Зенит» — «Ростов»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2) высказался об эпизоде с главным арбитром встречи Алексеем Матюниным после игры.
— После игры вы о чем-то говорили с судьей Матюниным. О чем? Чем вы недовольны?
— О моменте с Ловреном. Мне сложно понять, какой есть диалог между главным арбитром и ВАР. То, что мы видели на повторе — Норманн потянул Ловрена за футболку, а потом уже был фол. Сложно понять взаимодействия судей — и в прошлом матче с пенальти, и в этом моменте. Я интересуюсь у арбитров, иногда они отвечают, а иногда нет, — сказал Семак.
«Зенит» с 42 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — пятая строчка и 33 балла.
(Гоша Чернов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю