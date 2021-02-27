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«Локомотив» — ЦСКА: Лисакович открыл счет в начале первого тайма

19:09
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Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович отличился в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. Он открыл счет уже на 6-й минуте первого тайма — 1:0.

Лисакович обыграл Виктора Васина и точно пробил по ворота Ильи Помазуна.

Локомотив — ЦСКА

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