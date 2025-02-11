Маркиньос о переходе Гарсии и Солари: «Спартак» обязательно должен стать сильнее»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос поделился мнением о шансах красно-белых на чемпионство в РПЛ.

— Увеличились ли шансы на чемпионство с приходом Гарсии и Солари?

— Нас усилили три футболиста. Они все хорошие ребята. Считаю правильным, что такой клуб, как «Спартак», усиливается. Мы обязательно должны стать сильнее.

«Спартак» набрал 37 очков после 18 туров РПЛ и занимает третье место в таблице.