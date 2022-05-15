Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:13

Семак объяснил, почему пенальти в конце матча со «Спартаком» бил Мостовой

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему пенальти в конце матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1) исполнил Андрей Мостовой.

«Что касается самого пенальтиста, то у нас два игрока, которые должны были быть пенальти — это Мостовой и Кузяев. Естественно, Кузяев провел к тому моменту полный матч, а Мостовой был свежий. Он неплохо исполняет 11-метровые, поэтому он исполнил его и сегодня», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Мостовой реализовал пенальти на 90+3-й минуте встречи и спас «Зенит» от поражения.

«Зенит», досрочно обеспечивший себе чемпионство по итогам сезона, лидирует в турнирной таблице с 65 очками в 29 матчах. В заключительном, 30-м туре команда сыграет на выезде с «Нижним Новгородом».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:1
Зенит

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-05-15-sergey-semak-rad-chto-otygralis.htm
Андрей Мостовой
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самая красивая гимнастка СССР спилась и умерла в одиночестве
Ваноли не сдал экзамен. Показательное выступление «Спартака» перед финалом Кубка России и его итоги
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Сочи» в медалях, вылет «Арсенала» и другие матчи
Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра: «Конечно, пенальти в ворота «Спартака» был»
«Краснодар» — ЦСКА: видеообзор матча 29-го тура РПЛ
«Краснодар» прибил ЦСКА космическим голом и осуществил мечту Галицкого
Березуцкий о поражении от «Краснодара»: «Доволен самоотдачей и игрой ЦСКА, но мы, к сожалению, не забили»
Ветеран ЦСКА: «Говорил Бабаеву, что Березуцкие поплывут, потому что неопытные»
«Спартак» — «Зенит»: видеообзор матча 29-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после матчей 29-го тура

«Празднования и поздравления преждевременны». В «Динамо» прокомментировали медали чемпионата России
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости