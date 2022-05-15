Семак объяснил, почему пенальти в конце матча со «Спартаком» бил Мостовой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему пенальти в конце матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1) исполнил Андрей Мостовой.

«Что касается самого пенальтиста, то у нас два игрока, которые должны были быть пенальти — это Мостовой и Кузяев. Естественно, Кузяев провел к тому моменту полный матч, а Мостовой был свежий. Он неплохо исполняет 11-метровые, поэтому он исполнил его и сегодня», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Мостовой реализовал пенальти на 90+3-й минуте встречи и спас «Зенит» от поражения.

«Зенит», досрочно обеспечивший себе чемпионство по итогам сезона, лидирует в турнирной таблице с 65 очками в 29 матчах. В заключительном, 30-м туре команда сыграет на выезде с «Нижним Новгородом».