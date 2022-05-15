Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после матчей 29-го тура

В воскресенье, 15 мая, завершился предпоследний, 29-й тур Тинькофф РПЛ.

По его итогам определились все медалисты сезона-2021/22: «Динамо» и «Сочи» в очном матче определят вторую и третью команду чемпионата.

Также стала известна один из команд, которая должна вылететь в ФНЛ. «Арсенал» после поражения от «Уфы» точно займет последнее место в турнирной таблице.

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью. Результаты матчей 29-го тура

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 29 19 8 2 66-27 65 2 Динамо 29 16 5 8 52-36 53 3 Сочи 29 16 5 8 49-29 53 4 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49 5 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47 6 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45 7 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41 8 Крылья Советов 29 12 5 12 39-35 41 9 Ростов 29 10 8 11 47-47 38 10 Спартак 29 10 8 11 36-39 38 11 Нижний Новгород 29 7 9 13 25-39 30 12 Урал 29 7 9 13 25-34 30 13 Химки 29 6 11 12 32-46 29 14 Рубин 29 8 5 16 33-54 29 15 Уфа 29 5 12 12 27-39 27 16 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23

В последнем, 30-м туре встречаются: «Арсенал» — «Урал», «Динамо» — «Сочи», «Краснодар» — «Ахмат», «Крылья Советов» — «Локомотив», «Нижний Новгород» — «Зенит», «Рубин» — «Уфа», «Химки» — «Спартак», ЦСКА — «Ростов».

Все матчи пройдут в субботу, 21 мая, и начнутся в одно время — в 17:00 (мск).