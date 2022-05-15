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Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после матчей 29-го тура

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В воскресенье, 15 мая, завершился предпоследний, 29-й тур Тинькофф РПЛ.

По его итогам определились все медалисты сезона-2021/22: «Динамо» и «Сочи» в очном матче определят вторую и третью команду чемпионата.

Также стала известна один из команд, которая должна вылететь в ФНЛ. «Арсенал» после поражения от «Уфы» точно займет последнее место в турнирной таблице.

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью. Результаты матчей 29-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

29

19

8

2

66-27

65

2

Динамо

29

16

5

8

52-36

53

3

Сочи

29

16

5

8

49-29

53

4

Краснодар

29

14

7

8

41-29

49

5

ЦСКА

29

14

5

10

38-29

47

6

Локомотив

29

12

9

8

42-39

45

7

Ахмат

29

13

2

14

35-37

41

8

Крылья Советов

29

12

5

12

39-35

41

9

Ростов

29

10

8

11

47-47

38

10

Спартак

29

10

8

11

36-39

38

11

Нижний Новгород

29

7

9

13

25-39

30

12

Урал

29

7

9

13

25-34

30

13

Химки

29

6

11

12

32-46

29

14

Рубин

29

8

5

16

33-54

29

15

Уфа

29

5

12

12

27-39

27

16

Арсенал

29

5

8

16

29-57

23

В последнем, 30-м туре встречаются: «Арсенал» — «Урал», «Динамо» — «Сочи», «Краснодар» — «Ахмат», «Крылья Советов» — «Локомотив», «Нижний Новгород» — «Зенит», «Рубин» — «Уфа», «Химки» — «Спартак», ЦСКА — «Ростов».

Все матчи пройдут в субботу, 21 мая, и начнутся в одно время — в 17:00 (мск).

РПЛ
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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27 тур
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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