Станкович о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Мы провели идеальный матч»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.
— Что вы сделали с Мартинсом? Он забил 4 гола за 5 дней. Ему еще есть куда расти, или это уже предел?
— Не очень люблю говорить об отдельных игроках. Сегодня все ребята были на высоте. Крис — отличный футболист, который никогда не сдается и идет до конца. Нам нужно просто было верить. Вера многое дает игрокам. Наша вера в Криса помогла ему, и он отплатил тем же. Считаю, сегодня команда провела идеальный матч против очень сильного соперника.
— Сегодня «Спартак» продемонстрировал отличный прессинг. Отсутствие такого прессинга в прошлых матчах означает, что вы целенаправленно подводили команду к игре с «Зенитом»?
— Ничего нельзя исключать. Ну и пауза в сезоне была длинной — может быть, силы поднакопились. Я верю своему штабу и своим игрокам с закрытыми глазами.
— Как вы настраивали команду на матч? Что было ключевым для победы над «Зенитом»?
— Главным было заставить ребят поверить, что они могут победить. Для успеха в таком матче надо было провести идеально 100 минут. Гол «Зенита» стал для нас шоком, но парни не бросили играть, продолжали верить в себя и добились результата. В очередной раз отмечу, что Сергей Семак — прекрасный тренер, который добился с «Зенитом» многих побед. Но это лишь один матч. В верхней части таблицы все очень близко. Мне нравится такая жесткая конкуренция.
— Можете ли вы назвать этот матч важнейшим в своей тренерской карьере?
— Это был прекрасный матч, настоящий спектакль. Знаю, что это первая победа над «Зенитом» с 2017 года, но я еще только начинаю как тренер. Надеюсь, впереди у меня еще много прекрасных матчей. Рад был видеть, что сила и энергия, которые ребята вложили в игру, дали результаты.
«Спартак» обыграл «Зенит» в РПЛ впервые с 2017 года.
Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 43 очками. «Зенит» с 43 очками идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером является «Краснодар» с 46 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|0 : 0
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|2 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1