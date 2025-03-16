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Станкович о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Мы провели идеальный матч»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

— Что вы сделали с Мартинсом? Он забил 4 гола за 5 дней. Ему еще есть куда расти, или это уже предел?

— Не очень люблю говорить об отдельных игроках. Сегодня все ребята были на высоте. Крис — отличный футболист, который никогда не сдается и идет до конца. Нам нужно просто было верить. Вера многое дает игрокам. Наша вера в Криса помогла ему, и он отплатил тем же. Считаю, сегодня команда провела идеальный матч против очень сильного соперника.

— Сегодня «Спартак» продемонстрировал отличный прессинг. Отсутствие такого прессинга в прошлых матчах означает, что вы целенаправленно подводили команду к игре с «Зенитом»?

— Ничего нельзя исключать. Ну и пауза в сезоне была длинной — может быть, силы поднакопились. Я верю своему штабу и своим игрокам с закрытыми глазами.

— Как вы настраивали команду на матч? Что было ключевым для победы над «Зенитом»?

— Главным было заставить ребят поверить, что они могут победить. Для успеха в таком матче надо было провести идеально 100 минут. Гол «Зенита» стал для нас шоком, но парни не бросили играть, продолжали верить в себя и добились результата. В очередной раз отмечу, что Сергей Семак — прекрасный тренер, который добился с «Зенитом» многих побед. Но это лишь один матч. В верхней части таблицы все очень близко. Мне нравится такая жесткая конкуренция.

— Можете ли вы назвать этот матч важнейшим в своей тренерской карьере?

— Это был прекрасный матч, настоящий спектакль. Знаю, что это первая победа над «Зенитом» с 2017 года, но я еще только начинаю как тренер. Надеюсь, впереди у меня еще много прекрасных матчей. Рад был видеть, что сила и энергия, которые ребята вложили в игру, дали результаты.

«Спартак» обыграл «Зенит» в РПЛ впервые с 2017 года.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 43 очками. «Зенит» с 43 очками идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером является «Краснодар» с 46 очками.

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Деян Станкович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург 2 : 2
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Зенит

 9
Александр Соболев
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Иван Обляков

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П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
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Илья Рожков

Рубин

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