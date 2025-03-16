Станкович о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Мы провели идеальный матч»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

— Что вы сделали с Мартинсом? Он забил 4 гола за 5 дней. Ему еще есть куда расти, или это уже предел?

— Не очень люблю говорить об отдельных игроках. Сегодня все ребята были на высоте. Крис — отличный футболист, который никогда не сдается и идет до конца. Нам нужно просто было верить. Вера многое дает игрокам. Наша вера в Криса помогла ему, и он отплатил тем же. Считаю, сегодня команда провела идеальный матч против очень сильного соперника.

— Сегодня «Спартак» продемонстрировал отличный прессинг. Отсутствие такого прессинга в прошлых матчах означает, что вы целенаправленно подводили команду к игре с «Зенитом»?

— Ничего нельзя исключать. Ну и пауза в сезоне была длинной — может быть, силы поднакопились. Я верю своему штабу и своим игрокам с закрытыми глазами.

— Как вы настраивали команду на матч? Что было ключевым для победы над «Зенитом»?

— Главным было заставить ребят поверить, что они могут победить. Для успеха в таком матче надо было провести идеально 100 минут. Гол «Зенита» стал для нас шоком, но парни не бросили играть, продолжали верить в себя и добились результата. В очередной раз отмечу, что Сергей Семак — прекрасный тренер, который добился с «Зенитом» многих побед. Но это лишь один матч. В верхней части таблицы все очень близко. Мне нравится такая жесткая конкуренция.

— Можете ли вы назвать этот матч важнейшим в своей тренерской карьере?

— Это был прекрасный матч, настоящий спектакль. Знаю, что это первая победа над «Зенитом» с 2017 года, но я еще только начинаю как тренер. Надеюсь, впереди у меня еще много прекрасных матчей. Рад был видеть, что сила и энергия, которые ребята вложили в игру, дали результаты.

«Спартак» обыграл «Зенит» в РПЛ впервые с 2017 года.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 43 очками. «Зенит» с 43 очками идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером является «Краснодар» с 46 очками.