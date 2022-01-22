Семак не считает страшной потасовку игроков «Зенита» с соперником в товарищеском матче

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «СЭ» прокомментировал потасовку в конце первого товарищеского матча питерцев на сборах против «Ботева» (2:2).

«Я думаю, что ничего страшного не произошло. Спрошу потом у ребят. Главное, что потасовка не переросла во что-то глобальное. Эмоции, ничего страшного не случилось. Предыдущая игра была более жесткой. Было страшно за Далера Кузяева. Сегодня таких грубостей было мало. Поэтому странно, что могло случиться, чтобы в конце возникла такая потасовка. Хорошо это или плохо? Это обычное явление. В этом нет ничего экстраординарного», — сказал Семак «СЭ».

Товарищеский матч в Дубае был закончен досрочно. В конце игры между обеими командами произошла потасовка. Но до драки стенка на стенку дело не дошло.

Встреча была прервана при счете 2:2. В составе российской команды отличились Артем Дзюба и Магомед Оздоев.