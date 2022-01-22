Сергей Семак рассказал о встрече с Карпиным в Дубае

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «СЭ» рассказал о встрече с главным тренером сборной России Валерием Карпиным на сборах в Дубае.

«С Карпиным буквально обменялись парой фраз как до матча, так и после него. Он приехал пообщаться с игроками. Спросил, насколько это возможно, учитывая наше расписание. Мы еще поболтаем с ним тут. Времени сейчас не было более детально поговорить. Думаю, Карпин хочет пообщаться с кандидатам в сборную России. Вряд ли он хочет поговорить с Дугласом или Барриосом. Будет ли Карпин общаться с Дзюбой? Не знаю, это надо у него спросить», — сказал Семак «СЭ».

Товарищеский матч в Дубае был закончен досрочно. В конце матча между обеими командами произошла потасовка. Но до драки стенка на стенку дело не дошло.

Встреча была прервана при счете 2:2. В составе российской команды отличились Артем Дзюба и Магомед Оздоев.