«Кажется, кто-то схватил пулю». Нападающий «Спартака» Николсон рассказал о трагической смерти отца

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал самой страшной трагедии, с которой столкнулась его семья.

«Это было незадолго до Рождества. А в этот день был футбольный матч моей команды — «Бойз Таун». Но я тогда не играл еще за первую команду.

Когда папа пришел на игру, я уже был на стадионе. И когда он заходил, я почему-то стал смотреть только на него. Перестал наблюдать за футболом и минут десять видел только папу. Не знаю, почему.

Еще через какое-то время я отвлекся на игру и потерял отца из виду. Уже после матча мы с друзьями собирались выходить, когда стали звучать выстрелы. Тогда я сказал другу: «Ого, кажется, кто-то схватил пулю».

Тогда я не знал, что стреляли в отца. В такие моменты толпа всегда бежит на звук выстрелов. Не разбегаются, а наоборот — хотят увидеть, что произошло. Мы тоже побежали, как и все.

Я был, наверное, метрах в пятнадцати, когда увидел, что этом мой папа. И тут же отвернулся.

Тот день стал одним из худших в моей жизни, потому что мы с папой были очень близки», — рассказал Николсон в интервью клубному каналу.