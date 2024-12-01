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Сегодня, 19:23

Семак объяснил, почему Гонду не попал в стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, почему оставил на скамейке запасных форварда команды Лусиано Гонду на первый тайм матча 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3).

— В Грозном вы попытались использовать связку Глушенков-Лусиано. Но в первом тайме аргентинец остался на скамейке запасных. Не посчитали связку перспективной?

— В Грозном преследовали абсолютно другие интересы. Именно к сегодняшнему матчу должны были подойти через игру в Грозном. Максим Глушенков долго не играл, ему нужно набираться практики. Лусиано частично дали сыграть, зная, что здесь он тоже пригодится. Делегировали определенное количество времени.

— Вы использовали навесы в центр штрафной. Тем не менее Соболев появился в середине второго тайма, Ерохин — ближе к концовке. Почему не дали им больше времени?

— Изначально вышел состав, где ребята играли побыстрее. Но исходя из хода матча, нужно было менять структуру. «Крылья» забили, сели достаточно глубоко. Здесь не так уж много вариантов: нужно было больше обыгрывать один в один, делать больше передач. Смотрели по ходу, что лучше получается. Отсюда замены, когда считали, что они будут нужны. В случае с Ерохиным, практически одно окно оставалось. Понятно, что мы ждали до последнего на случай той же травмы, как у Алипа. Мы не можем сразу всех выпустить и остаться без замен, при любой другой форс-мажорной ситуации играть в меньшинстве.

«Зенит» прервал серию из 6 матчей без поражений в чемпионате России. Команда Семака с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Лусиано Гонду
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1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
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 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
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 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
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 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
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 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
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 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
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 Факел 16 2 7 7 11-24 13
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Локомотив – Химки
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