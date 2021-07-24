Семак: «Когда ждем новичков? Не от меня зависит»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил готовность команды к матчу 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».
«Если недостаточно времени прошло с приезда сборников. Кто-то готов лучше, кто-то — хуже. Есть определенные вопросы. Но будем постепенно набирать форму.
Сложно говорить о том, что молодые запасные готовы выходить в критической ситуации. Но играть они готовы.
Ждем новичков. Когда? Не могу ответить на ваш вопрос. Не от меня зависит», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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