Семак: «Когда ждем новичков? Не от меня зависит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил готовность команды к матчу 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

«Если недостаточно времени прошло с приезда сборников. Кто-то готов лучше, кто-то — хуже. Есть определенные вопросы. Но будем постепенно набирать форму.

Сложно говорить о том, что молодые запасные готовы выходить в критической ситуации. Но играть они готовы.

Ждем новичков. Когда? Не могу ответить на ваш вопрос. Не от меня зависит», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».