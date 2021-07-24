Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Черевченко — перед «Зенитом»: «Химкам нужно усиление»

17:11
Теги:

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко перед матчем 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» снова подчеркнул, что команде необходимо усиление.

— В лазарете никого нет, все живы-здоровы, — отметил Черевченко в эфире «Матч Премьер». — Могут ли повлиять на команду негативные результаты в товарищеских матчах? Нет. Мы уже забыли про эти матчи. Мы не живем прошлым, мы живем настоящим и будущим.

— Какая цель на этот чемпионат?

— Конкретики нет. Мы ждем усиления. Меня это волнует. В атаку в основном. У нас девять человек ушли. Команду приходится строить заново. Новички еще не адаптировались. Из Словении пришел молодой игрок. Но ему только 20 лет, ему нужно привыкнуть к скоростям.

— «Зенит» еще не в лучшей форме. Это сыграет на руку?

— По первой игре я бы не сказал, что «Зенит» не в форме. Это один из фаворитов чемпионата. Думаю, что и в Лиге чемпионов хорошо выступят. Там что не игрок, то игрок сборной.

Семак сказал, что еще не форме? Каждый тренер ведь хитрит немного.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 0
Зенит 0
1-й тайм

ТБ 2.5

30%

1.70

Ф2 (-1,5)

27%

2.03

Ф2 (-1.0)

22%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Спартак

П2

27%

2.20

Обе забьют - да

23%

1.81

1X

19%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 0
Динамо 2
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

2.00

ТБ 2.0

25%

1.87

П2

18%

2.65

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россиянки обыграли Китай в самом безумном матче в истории. Такого в женском водном поло еще не было
Свидетель рассказала подробности убийства замначальника угрозыска в Ставрополе
Суд арестовал мужчин, избивших и изнасиловавших пенсионерку в Москве
Почему кошки любят спать на человеке
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры