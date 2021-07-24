Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко перед матчем 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» снова подчеркнул, что команде необходимо усиление.

— В лазарете никого нет, все живы-здоровы, — отметил Черевченко в эфире «Матч Премьер». — Могут ли повлиять на команду негативные результаты в товарищеских матчах? Нет. Мы уже забыли про эти матчи. Мы не живем прошлым, мы живем настоящим и будущим.

— Какая цель на этот чемпионат?

— Конкретики нет. Мы ждем усиления. Меня это волнует. В атаку в основном. У нас девять человек ушли. Команду приходится строить заново. Новички еще не адаптировались. Из Словении пришел молодой игрок. Но ему только 20 лет, ему нужно привыкнуть к скоростям.

— «Зенит» еще не в лучшей форме. Это сыграет на руку?

— По первой игре я бы не сказал, что «Зенит» не в форме. Это один из фаворитов чемпионата. Думаю, что и в Лиге чемпионов хорошо выступят. Там что не игрок, то игрок сборной.

Семак сказал, что еще не форме? Каждый тренер ведь хитрит немного.