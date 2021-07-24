Черевченко — перед «Зенитом»: «Химкам нужно усиление»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко перед матчем 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» снова подчеркнул, что команде необходимо усиление.
— В лазарете никого нет, все живы-здоровы, — отметил Черевченко в эфире «Матч Премьер». — Могут ли повлиять на команду негативные результаты в товарищеских матчах? Нет. Мы уже забыли про эти матчи. Мы не живем прошлым, мы живем настоящим и будущим.
— Какая цель на этот чемпионат?
— Конкретики нет. Мы ждем усиления. Меня это волнует. В атаку в основном. У нас девять человек ушли. Команду приходится строить заново. Новички еще не адаптировались. Из Словении пришел молодой игрок. Но ему только 20 лет, ему нужно привыкнуть к скоростям.
— «Зенит» еще не в лучшей форме. Это сыграет на руку?
— По первой игре я бы не сказал, что «Зенит» не в форме. Это один из фаворитов чемпионата. Думаю, что и в Лиге чемпионов хорошо выступят. Там что не игрок, то игрок сборной.
Семак сказал, что еще не форме? Каждый тренер ведь хитрит немного.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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